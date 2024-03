Campagne Électorale-Média : Le Cored invite les journalistes à veiller à l'équilibre et la véracité de l'information

Le respect de l'équilibre et de la véracité de l'information, telle est l'invite faite par l'organe de régulation des médias aux journalistes et techniciens, durant cette période de campagne électorale. Dans un communiqué lu par Dakaractu, le Conseil pour l'observation des Règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) rappelle aux journalistes et techniciens des médias, la nécessité de veiller à l'équilibre et à la véracité de l'information dans le cadre de la couverture de la campagne pour l'élection présidentielle du 24 Mars 2024.







Sur ce, le Cored exhorte les consœurs et confrères à veiller à l'objectivité et à l'équilibre entre les différents candidats en lice, au respect de la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratie.



Enfin, le Cored invite, par ailleurs, les acteurs politiques et leurs militants à la plus grande sérénité en leur rappelant que le rôle des journalistes est d'informer les citoyens sur les coalitions et les candidats participant au scrutin et leurs programmes, afin de contribuer à la formation de l'opinion de l'électorat.





















































