Campagne : Le ministère de l’Intérieur alerte sur des "Projets d’actes de violence'

Alors que la campagne électorale tire vers sa fin, le ministère de l’Intérieur alerte sur des acteurs qui projetteraient de poser des actes violents contre certaines caravanes.



C’est le ministère de l’Intérieur qui vient d’en faire l'annonce. En effet, il déclare avoir été informé que «certains acteurs nourrissent des projets d’actes de violence et de sabotage contre des caravanes et d’autres activités organisées par des listes concurrentes.»



Le Général Jean Baptiste Tine, qui met en garde, signale que des instructions ont été données aux forces de sécurité pour fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés comme suspects. «Et la découverte de toute arme, par nature ou par destination, entrainera l’application des sanctions prévues par la loi», avertit-il





























Igfm