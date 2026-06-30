Campagne agricole : le spectre du retard des intrants refait surface

C’est l’ancienne secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Marie Rose Khady Fatou Faye, qui a tiré la sonnette d’alarme ce lundi dans un entretien accordé à Seneweb. Alors que les premières pluies utiles commencent à arroser les zones agricoles, l’inquiétude grandit chez les producteurs. Malgré les promesses d’une distribution anticipée, les semences et les engrais subventionnés se font toujours attendre dans plusieurs localités, a-t-elle révélé.



En ce début d’hivernage, le scénario tant redouté par le monde paysan semble se répéter. Si les premières pluies annoncent le démarrage des activités champêtres, la logistique de distribution des intrants accuse, selon plusieurs acteurs, un retard préoccupant.





L’année dernière déjà, les mêmes dysfonctionnements avaient lourdement affecté les rendements de nombreux exploitants agricoles.



Pourtant, des directives avaient été données afin de rompre avec ces retards récurrents et d’accélérer la mise en place des quotas au niveau des commissions locales de distribution. Si quelques livraisons ont été enregistrées dans les régions du Sud et du Sud-Est, leur rythme demeure « très insuffisant », selon les organisations de producteurs.



Dès le début du mois de juin, le quotidien EnQuête relevait un contraste marqué avec les deux précédentes campagnes agricoles. Alors qu’à la mi-mai le dispositif logistique est généralement déjà opérationnel, le journal constatait que « les lignes restent figées. Rien dans les greniers pour entamer la prochaine saison agricole ».



Des stocks distribués au compte-gouttes

Les producteurs de la zone centre dénonçaient notamment l’absence de notifications concernant les semences d’arachide, qualifiant certaines annonces administratives de « bluff » au regard de la réalité sur le terrain.



De leur côté, l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) et Dakaractu faisaient état d’un démarrage laborieux de la distribution dans le Nord et l’Est du pays, à l’approche des premières pluies. À Louga, l’APS rapportait, à la mi-juin, que les opérations peinaient à démarrer, plongeant les organisations paysannes dans l’expectative.



À Linguère, les producteurs lançaient un appel pressant pour obtenir des semences « en qualité et en quantité suffisantes », alors que les premières pluies commençaient à arroser la partie orientale du département.



Fin juin, le collectif de producteurs Aar Sunu Moomel, relayé par SenePlus, est à son tour monté au créneau. Le mouvement a dénoncé un manque total de visibilité sur les volumes de semences et d’engrais réellement disponibles. Selon ses responsables, les stocks distribués au compte-gouttes demeurent « marginaux » et ne permettent pas aux producteurs de préparer sereinement la campagne agricole.

























































walf