Campagne arachidière : L'aveu d'échec de Fada

La campagne de commercialisation de l’arachide est un échec. Les résultats obtenus sont mitigés et sont en deçà des objectifs fixés. L’aveu est du Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada. «À la date du 18 décembre 2019, la Sonacos a collecté 1732,947 tonnes d’arachide contre 5804 tonnes à la même date de l’année 2018 et à 16 472 tonnes pour la même date de l’année 2017», a-t-il déclaré dans Le Quotidien.



Modou Diagne Fada d'ajouter : «Donc, à l’heure actuelle, la Sonacos est à 1,15% de collecte de graines d’arachide sur un objectif de 150 000 tonnes. À la date du 18 décembre 2019, le nombre de camions en attente dans les usines était de 12 contre 202 camions en 2018 et 456 camions en 2018. Ce qui veut dire que la campagne de est très timide, comparée aux années précédentes".





























seneweb