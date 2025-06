Campagne arachidière : Plus de 52 milliards FCFA injectés par l’Etat

« La campagne de commercialisation 2024-2025 a révélé des avancées significatives malgré les défis », a affirmé hier, le directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’Encadrement paysan. Djibril Diop présidait à l’Institut de technologie alimentaire (Ita) la cérémonie de clôture de l’assemblée générale extraordinaire du Comité national interprofessionnel de l’arachide (Cnia). La rencontre qui a débouché à la mise en place d’un Comité de normalisation pour la restructuration du Cnia, a permis de revenir sur les résultats de la défunte campagne arachidière. « A la date du 24 avril 2025, les huiliers nationaux ont réceptionné plus de 150 000 tonnes d’arachides coques et toutes les factures ont été intégralement payées pour un montant de plus de 52 milliards de FCfa », a indiqué Djibril Diop. « C’est là un signal fort de l’engagement de l’Etat à accompagner tous les maillons de la chaîne de valeur », note-t-il.



M. Diop estime toutefois que des efforts restent à faire pour un meilleur accompagnement des acteurs de la filière et une transparence dans la gestion des points de collecte. La restructuration du Cnia, dit-il, va contribuer « de manière décisive à relever ces défis ». Il en a profité pour saluer l’engagement des acteurs pour la création de ce comité de normalisation. L’événement marque ainsi un tournant stratégique dans la dynamique de transformation de la filière, a déclaré Djibril Diop. « Le comité a un mandat d’un an non renouvelable (juin 2025-juin 2026) avec comme mission de représenter et de gérer le Cnia conformément à la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et selon les textes statutaires déjà réactualisés et validés par l’ensemble des acteurs », a-t-il indiqué. L’organe de gouvernance provisoire dispose d’un bureau consensuel présidé par Cheikh Ahmadou Bamba Fall, responsable à Copeol (Compagnie nationale de production des oléagineux).





































