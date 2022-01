Campagne électorale – La violence s’est invitée comme prévu

Comme révélé en exclusivité par dakarposte, à la Médina, c’est une femme qui a été agressée, samedi, par une autre parce qu’elles ne sont pas du même camp politique.

La victime est une militante de Cheikh Ba et l’agresseuse fait partie du camp du maire sortant, Bamba Fall. Alors que l’on n’a pas fini de dénoncer et de s’indigner face à cette agression sauvage à la lame de rasoir, un autre incident violent et survenu en Banlieue lors du meeting de Zator Mbaye où était présente Mimi Touré.

Face à la violence, cette dernière a dû être exfiltrée par les services de sécurité. Pourtant, tout le monde, tous les médias, toutes les autorités ont fait des appels au calme car, dans notre pays et ce depuis plusieurs années, élections riment avec violences.

Et les principales victimes de ces violences ne sont autres que les jeunes et les femmes. Dakarposte avait même prévenu ces incidents dans un récent article en évoquant les démons de la violence avant l’ouverture officielle de la campagne pour les élections locales.

Il est temps que l’autorité administrative prenne ses responsabilités afin que ces violences ne perdurent pas.





