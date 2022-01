Campagne électorale/ «Le folklore et/ou le spectacle a pris le pas sur … propositions programmatiques », Dr Momar Thiam, spécialiste en communication politique

Une campagne électorale pour les élections municipales et départementales du 23 janvier prochain pas tout à fait à la hauteur des attentes. C’est l’avis de l’expert en communication politique, Dr Momar Thiam. Interpellé le mercredi 19 janvier, par Sud quotidien sur le bilan de la campagne électorale des différents candidats, notamment ceux en course pour le fauteuil de maire de la ville de Dakar, Dr Momar Thiam, par ailleurs Directeur de l’école de formation en journalisme et communication dénommée Hautes études en information et en communication (Heic Dakar) dresse ainsi un bilan plutôt décevant de la prestation des différents candidats.



« La plupart des candidats avec leurs caravanes, cortèges et la musique, ont plutôt donné un spectacle son et lumière avec beaucoup de bruit alors qu’une campagne plus spécifiquement dédiée aux élections demande en termes de communication plus de proximité relationnelle, plus de proximité avec les populations des communes et des départements pour mieux leur expliquer les tenants des offres politiques ».

« Partant sur la base de ce qui est écrit et dit dans la presse, j’ai l’impression que le folklore, le spectacle a pris le pas sur une pédagogie explicative des différentes propositions programmatiques. Et cela se fait sentir sur la communication des différents candidats », a-t-il d’emblée fait remarquer avant d’ajouter dans la foulée.

Poursuivant son analyse du déroulement de la campagne pour les élections locales, le spécialiste en communication politique n’a pas également manqué de pointer du doigt la couverture médiatique qui est faite de cette campagne. En effet, selon lui, « la presse, dans la couverture de cette campagne, parle plus des caravanes, des sons et couleurs, de la violence que des offres programmatiques sauf quelquefois, ce sont des offres à l’emporte-pièce que certains candidats lancent ici ou là ».



« En tant qu’observateur, je dis qu’il n’y a pas une campagne spécifique, basée sur une offre programmatique politique à destination des électeurs. Quoique certains candidats et pas des moindres font dans des visites de proximité, de courtoisie, dans la proximité relationnelle, je peux citer le cas de Boubacar Camara qui est candidat à la mairie de Grand Yoff dont la campagne basée plus sur des visites de terrain n’occupe pas souvent les titres des journaux, pas plus que ce l’on voit non plus dans les télévisions encore moins entendre parler à la radio. Tout simplement parce qu’il joue beaucoup plus dans la proximité relationnelle avec les habitants de la commune de Grand Yoff », insiste encore Dr Momar Thiam avant d’ajouter.



« A mon avis, cette démarche peut s’avérer plus rentable politiquement et électoralement parlant que les caravanes et autres cortèges qui font beaucoup plus de bruit. Car, même s’il est bien de faire du spectacle, celui-ci ne doit pas prendre le dessus sur la communication pédagogique ».























































Sud Quotidien