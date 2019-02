Campagne électorale à Fatick- De qui se moque Matar Bâ?

Le ministre des Sports est décidément un responsable politique pas très avisé. Alors que le président Macky Sall attend de tous les responsables de l’APR qu’ils s’unissent pour la seule cause qui vaille, sa réélection, voici que Matar Ba se singularise en s’attaquant sans raison au docteur Cherikh Kanté, ministre en charge du PSE.

Il a été écrit ce matin dans une certaine presse que ce dernier a été « copieusement hué » au stade de Fatick. Certains croient savoir que le ministre Matar Ba serait derrière ces articles qui ne reflètent pas la réalité.

En fait, Matar Ba cherche à noyer le poisson car les populations de Fatick se posent des questions sur l’argent qu’il prétend avoir mis à la disposition des comités électoraux de la commune et du département.

A Fatick, les populations affirment qu’ils n’ont jamais vu la couleur des 68 millions dont il parle, alors qu’il précisait même que personnellement il a lui-même contribué à hauteur de 32 millions. Faux affirment les populations de Fatick.

En revanche, ceux-ci réaffirment que le docteur Cheikh Kanté a apporté un appui considérable aux comités électoraux et aux différents maires des communes du département et la région.

Le président Macky Sall est déjà passé à Fatick mais je peux vous dire que Matar Ba a payé des gens afin qu’ils le huent. Ces huées attribuées à Cheikh Kanté étaient en fait dirigées contre le président Macky Sall lors de la visite de ce dernier et elles auraient été commanditées par Matar Ba "himself"…





Alassane Diop, militant de l'APR

Enseignant, habitant Ndiaye-Ndiaye Fatick