Campagne électorale pour les législatives- Kaolack déroule le tapis rouge à Ousmane Sonko et Cie (IMAGES)

Le convoi transportant Ousmane Sonko et cie a mis plusieurs tours d'horloge pour arriver au terrain Boustane (Kaolack) et fendre une foule massive, populaire, colorée, joyeuse et bruyante, restée sur place jusqu'à l'arrivée de du président des "patriotes" . Son cortège, balisé par des milliers de ses partisans enthousiastes, a atteint peu après 1h du matin l'esplanade abritant le méga meeting. Et, jusqu'à 2h, au moment où ces lignes sont écrites, Sonko, dont le speech est attendu, n'a pas encore pris la parole. Les orateurs se succèdent devant un public Saloum-Saloum enthousiaste, qui nourrit de l'espoir en lui.



En somme, la mobilisation des "pastéfiens" Kaolackois est exceptionnelle.Les images de dakarposte sont assez révélatrices.



Ce Mercredi, ils étaient donc nombreux à avoir quitté le travail plus tôt, certains sacrifiant toute une journée pour assister au meeting de leur leader, désigné tête de liste pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 par son parti, Pastef.



Nous y reviendrons!