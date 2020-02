Campus social : Le Restaurant central du Pavillon A prend feu

Un incendie s’est déclaré ce lundi vers 5h du matin, à la cuisine du grand Restaurant central sis au Pavillon de l’Ucad.



Les étudiants alertés ont vidé le Pavillon A. Où s’est déclaré le feu au niveau des chaudières de la cuisine du restaurant. Mais l’incendie a été promptement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Le camion fourgon mobilisé a pu circonscrire et éteindre le feu.



Et, plus de peur que de mal, le dépôt de gaz abrité par le Pavillon A a été épargné. Pour l’instant, les causes du sinistre ne sont pas encore connues. La déclaration du chef de brigade des sapeurs-pompiers est attendue pour édifier davantage.



En attendant, les autres restaurants du campus sont pris d’assaut par les étudiants, en attendant d’y voir plus clair.

























seneweb