Can 2019 : 25 « Lions » convoqués dont un gardien local

La liste des 25 Lions devant affronter Madagascar le 23 mars à Thiès, a été publiée, ce mercredi, à Dakar. Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé a fait appel à de nouveaux joueurs tels que Mamadou Loum Ndiaye (FC Porto), Sada Thioub (Nimes), Krépin Diatta (FC Bruges) et le portier Dialy Kobaly Ndiaye de Cayor Foot (Sénégal). Ce dernier est d’ailleurs le seul joueur local convoqué.



Il y a également les retours de Santy Ngom (Nancy), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray) et de Moussa Wagué (FC Barcelone).



Pour rappel, trois après cette dernière journée des éliminatoires de la Can 2019, le Sénégal affrontera le Mali dans le même stade pour préparer la Coupe d’Afrique des nations qu’il disputera en juin en Égypte.



igfm