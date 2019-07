Can 2019 si nous méritons cette défaite ?

2019 était extraordinaire pour l’équipe nationale du Sénégal qui est depuis 17 ans n’a pas pu franchir le périmètre des demi-finales de cette compétition régionale. Le Sénégal en 2019 faisait partie des favoris avec des joueurs internationalement talentueux. Pourquoi perdons-nous cette Can ?



Techniquement je vais pas en parler, mais socialement je vais honnêtement extérioriser et impulser ce que je ressens.



A la veille ils disaient :



Barké khadim rassol barké cheikhoul xadiim sénégal day gagné Algérie…



Coupe bi si sama loxo la nekk..



Sénégal moy door Algérie 2 à 0 sadio mané moo koy dougal



Coupe bi doyna waar waya xa niou diapp si



Toutes se sont des allégations des BOUKHABAS et CHARLATANTS.



La mentalité de certains sénégalais et africains d’une manière générale est vraiment médiocre et immature. La Coupe d’Afrique réunit plus de 30 équipes et, on a jamais assisté l’arrivée en finale d’une équipe néophyte en Football comme la Gambie ou la guinée Bissau par la magie ou la diablerie. Pour quelle raison devrions se baser sur la pratique mystique pour gagner la coupe ?



A un moment donné je souhaitais que le Sénégal soit éliminé afin que les sénégalais sachent que une compétition se dispute et se gagne avec compétence et talent pas par la sorcellerie et le charlatanisme.



Les autorités qui ont obtempéré et déboursé une sommes pour acheté le chameaux sacrifié par cette célèbre voyante connue pour ses pamphlets, doivent plus la honte qu’ils ont, être tous limogés pour servir de leçon. Mais malheureusement ceux qui sont censés le faire y croient aussi. Dommage.



Du côté de la population c’était véritablement bouc-émissaire. On dit toujours « DEM SA LAMBOU JA DI BAKKOU DIOGUE SA DI BAKKO KO GUENE» alors nous, nous faisions notre BAKOOU depuis que l’équipe a qualifié, DAFA Tél trop.



Par tout, surtout dans les rues de Dakar THIAGA DIOU NDAW DJI ( Thiaga en Wolof c’est la jeune fille qui ne s’est pas encore mariée, pas un ou une prostitué (e) se baladaient en maillot de l’équipe, est ce que DOU NIOUNE NIOO THIATOU SOUNOU BOPP TAMITE?



Servons de leçon de cette défaite pour préparer la prochaine Can, le meilleur reste à venir. Si nous avons bien sûr banni ces pratiques sélbéndomisme et boukhabisme ;



Si nous unissons nos forces avec l’esprit de gagner sans voyant, charlatan, et sorcier ;



Si nous arrêtons de dire qu’on va gagner parce qu’on a SEUGNE DIW et SEUGNE DIW au pays. On LES a toujours eu et on n’a jamais gagné une Can. Le Prophète paix et salut sur lui est au-dessus de tous ces saints qu’on énumère et la où il se repose n’ont à aucun moment été vainqueur d’une compétition à l’échelle mondiale.



Finalement les lions vous n’êtes pas démérités, courage à vous.



Mais nous, nous avons mérité cette cuisante défaite.





Serigne Ahmadou Mokhtar SYLLA



Chercheur en science juridique



A l’université de Toulon-France



Président ISLAH



Islah2010@hotmail.com