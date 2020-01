DÉPÊCHES Ousmane Sonko Moustapha Diakhate Guy Marius Sagna Revue de presse 3ème mandat Guy Marius Sagna Ahmed Aidara Notre Chaîne Youtube Sport Can 2027 et 2029 : Le Sénégal officialise sa candidature Par: Seneweb News - Seneweb.com | 28 janvier, 2020 à 10:01:32 | Lu 541 Fois | 2 Commentaires Single Post Can 2027 et 2029 : Le Sénégal officialise sa candidature 28 Partages Le Sénégal s'est lancé dans la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football 2027, en officialisant sa candidature. Cette officialisation a eu lieu, hier lundi 27 janvier 2020, à Dakar, lors d'une réunion entre le ministre des Sports, Matar Bâ, les présidents de Fédérations sportives et le Comité National Olympique Sportif Sénégalais (Cnoss). Selon L'Observateur qui donne l'information, le Sénégal s'est aussi porté candidat pour la Can 2029. Pour rappel, l'État du Sénégal va lancer, le 20 février prochain, les travaux du Stade olympique de Diamniadio d'une capacité de 50 000 places.