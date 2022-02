Can Guinée : Le colonel Mamady Doumbouya dissout le Cocan 2025

Le colonel Mamady Doum­bouya, le chef de la Transition en Guinée, a décidé de changer le Comité d’organisation de la Cou­pe d’Afrique des nations (Gui­née-2025).



A cet égard, il a chargé le ministre des Sports de «procéder à la recomposition du Cocan (Co­mité d’organisation de la Can) dans un bref délai», peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres repris par "le Quotidien".



Cette nouvelle décision intervient dans le cadre des correctifs apportés afin «d’anticiper sur les travaux de construction d’infrastructures pour la Can-2025». Le nouveau Cocan aura la lourde tâche de pallier certaines lacunes constatées dans les travaux des nouvelles infrastructures.



A la recherche de son premier sacre continental, la Gui­née misera sur cette 35e édition qu’elle accueille dans trois ans, pour intégrer le cercle très restreint des lauréats de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football.



Le Syli national a réalisé sa meilleure performance dans la Can, lors de l’édition 1976, au cours de laquelle la Guinée a été battue en finale par le Maroc.















































seneweb