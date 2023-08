Candidat de Benno : de nouvelles têtes émergent, rencontre décisive au Palais

Le Président Macky Sall devrait bientôt sortir de son chapeau le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024. Après avoir obtenu mandat de la coalition pour désigner celui-ci et mandaté à son tour Moustapha Niasse pour auditionner les différents candidats, le chef de l’État a convoqué ces derniers ce jeudi au Palais.



Les Échos, qui donne l’information, indique que la rencontre est prévue dans l’après-midi. L’Observateur précise que ce sera à partir de 16 heures et que ce sera en présence des autres têtes de pont de Bennoo comme Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye du PS, Samba Sy du PIT et Abdoulaye Baldé de l’UCS.



Si l’on en croit Les Échos la liste des candidats à la candidature du camp présidentiel s’est allongée. Les prétendants seraient désormais une dizaine, selon le journal. Qui cite le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, parmi les nouvelles têtes. La même source assure qu’il y en a d’autres, sans dévoiler les identités des concernés.



Jusque-là six noms émergeaient : le Premier ministre, Amadou Ba, le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, l’ancien chef du gouvernement Mahammad Dionne et, dans une moindre mesure, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Mame Boye Diao.



Les cinq premiers ont été auditionnés par Moustapha Niasse.

































































































seneweb