Candidature : La nouvelle annonce de Macky Sall

«Soyez rassurés, je vais répondre très bientôt. Je vais répondre parce que le moment est venu maintenant pour répondre pas avant, mais ce n’est pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation, j’apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons.



Que cela soit clair : je vois beaucoup d’excitations, certains qui écrivent par ci, des rapports par-là, ce n’est pas ça qui va déterminer les choix du président de la République.



Ca va être un choix libre et souverain qui s’exercera et qui sera expliqué au pays, quel qu’il soit et qui sera assumé. C’est pour bientôt. ‘‘Bougnou tabaské ba paré gnou songou ko’’. Comme ça au moins que les gens aient le temps de bien manger leur viande de tabaski.»



































































igfm