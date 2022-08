Candidature de Ousmane Sonko: Le Coddas regrette et dénonce

"Comment un citoyen placé sous contrôle judiciaire, un citoyen qui devait être aujourd'hui sous le coup d'un mandat de dépôt est laissé libre comme l'air, viole les règles éthiques et la sacralité de nos institutions principalement judiciaires à tel point qu'il est même le premier S²²²²²²²²énégalais à s'être déclaré candidat" , se demande la défenseuse de Adji Sarr. Poursuivant, Françoise Helene Gaye rappelle que "pendant ce temps, sa présumé victime vit quasiment en réclusion du fait des menaces multiples proférées par les partisans de Ousmane Sonko".



Selon la présidente du Coddas, l'urgence aujourd'hui est la tenue du procès entre Adji Raby Sarr et Ousmane Sonko. "Nous pensons que les institutions et la République démontrent une faiblesse coupable, intolérable, exécrable pour le citoyen en général et qu'il est urgent de corriger cet état de fait afin que les Sénégalais reprennent confiance en la justice de notre pays" explique Françoise Helene Gaye.



Le dossier Adji Sarr-Sonko continue de traîner dans le bureau du doyen des juges. Aux dernières nouvelles, l'une des masseuses citées dans l'affaire avait été auditionnée. Par contre, le principal accusé, Ousmane Sonko n'a toujours pas été entendu par le juge.