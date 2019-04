Candidature de Sonko à la Mairie de Ziguinchor : Les précisions de la JPS

Il a convoqué certains responsables de jeunes du parti pour leur faire part de sa ferme volonté de se présenter aux élections locales de décembre 2019 et avait sollicité leur soutien. Chose qu'il n'a pas obtenu de ces jeunes qui lui avaient remis à l'ordre disciplinaire car il faisait preuve d'une insolence et autoritarisme notoire. Sa menace de créer un courant dans le parti pour appuyer sa candidature à la mairie n'ayant pas ébranler ces jeunes, il continue sa campagne malhonnête de manipulation à travers la presse. Donc vous comprendrez mieux toute cette agitation au tour de cette question par cette même personne qui considère " impertinente et inopportune” une candidature de notre leader pour la mairie de Ziguinchor et juge opportune la sienne. Sachez que M.Manga est loin d'être un responsable du parti comme le présente une certaine presse .



Il est bien aussi de préciser que le débat sur la candidature d’un quelconque individu n’a jamais était débattu à l’interne car ce sujet n’est pas à l'ordre du jour. Ce qui préoccupe présentement les patriotes de Ziguinchor, c'est la structuration globale du parti et la massification à la base afin de consolider les acquis. Par conséquent nous mettons en garde tout démon qui tenterait de casser cette dynamique par la mise en circulation de fausses informations. PASTEF est un parti bien organisé qui déclinera le moment venu sa feuille de route et présentera son candidat pour la commune de Ziguinchor.



Cellule de communication de la JPS/Section Ziguinchor.