Candidatures dissidentes : Macky Sall sermonne Dionne, Aly Ngouille et Cie

«C’est leur droit. Je ne veux pas polémiquer avec ces candidats, même s’ils avaient pris des engagements. Je trouve simplement que lorsque vous êtes dans une majorité depuis aussi longtemps (une majorité qui vous a confié d’importantes responsabilités et vous a aidé à devenir ce que vous êtes), vous devez respecter les règles fixées», a déclaré Macky Sall, dans JeuneAfrique, parlant des candidatures dissidentes de la coalition présidentielle.



Pour lui, chacun peut légitimement revendiquer sa liberté et son ambition de servir son pays au poste le plus élevé, celui de président de la République. Mais, «faut-il le faire au risque de fragiliser son propre camp ?», demande-t-il.



À présent, pour ces candidats à la candidature, il faudra franchir l’étape des parrainages, puisque plus de 200 candidats ont déjà été dénombrés. «Même assoupli à la suite du Dialogue national, ce processus constitue un filtre qui ramènera les choses à leur juste proportion. Il sera alors temps d’analyser les forces en présence, celles qui seront vraiment sur la ligne de départ», indique-t-il dans les colonnes de JeuneAfrique.

















































Igfm