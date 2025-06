Cap Skirring : deux sœurs de 17 et 14 ans meurent noyées devant leur mère

Un drame bouleversant s’est produit vendredi dernier sur la plage de Cap Skirring. Deux adolescentes, Ramatoulaye BALDE (17 ans) et Alimatou DIALLO (14 ans), sont mortes par noyade alors qu’elles se baignaient en compagnie de leur mère.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, les faits se sont déroulés dimanche aux alentours de midi, à proximité de l’hôtel Kassissa. La mère, venue avec ses filles pour une baignade, aurait pris un moment pour ranger leurs affaires avant d’entrer dans l’eau. C’est à ce moment que les adolescentes auraient décidé de se jeter à la mer.





À son retour, ne voyant plus ses filles, la mère panique et alerte les personnes présentes sur la plage. Elles tentent de les rechercher, mais il était déjà trop tard, selon des témoignages relayés par le journal. Les jeunes filles avaient été englouties par les vagues.



Informés du drame, les gendarmes se sont rendus sur place, en compagnie des sapeurs- pompiers, pour procéder aux constats d’usage. Les corps sans vie des deux adolescentes ont été repêchés et déposés à la morgue du district sanitaire d’Oussouye.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes du drame.







































Walf