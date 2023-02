Capitaine Djibril Sall, commandant détachement Sénégalais envoyé en Turquie : "La situation est indescriptible"

Après près de deux semaines de missions en terrain turc et plus précisément à Hatay, les 30 sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage-déblaiement sous le commandement du capitaine Djibril Sall ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur et l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal ce vendredi à l'aéroport Blaise Diagne.



Après la cérémonie officielle, le jeune capitaine est revenu sur leur mission. "Si vous arrivez dans une ville où tout est à l'arrêt, presque tous les bâtiments sont effondrés, c'est difficile de décrire l'émotion qui vous anime" fait savoir le capitaine de retour au Sénégal.



Pour rappel, le bilan du séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter qui a frappé la Turquie et la Syrie fait selon le dernier bilan fait plus de 40 000 morts.