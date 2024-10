Caravane de Sonko attaquée à Koungheul : Malick Gakou parmi les blessés ; un pick-up de Takku Wallu vandalisé

Ousmane Sonko tient ses opposants dans le département de Koungheul. Alors qu’il avait juste terminé de tenir son meeting politique devant le tribunal d’instance, son cortège a été attaqué sur le chemin du retour, en allant vers Kaffrine. Le moins que l’on puisse dire est que les assaillants n’ont pas encore été identifiés, de façon à ne pas se tromper, du moins jusqu’à que nous mettions sous presse.



Toutefois, les dégâts sont visibles sur le théâtre des opérations. Un pick-up, portant l’effigie de la députée sortante Fanta Sall (de la défunte BBY), et de Madiama Seck, investis sur la liste Takku-Wallu, a été vandalisé au milieu des tirs lacrymogènes. Des motos Jakarta ont été abandonnées sur place, juste devant le siège de Takku-Wallu où les faits ont eu lieu. De plus, le leader du Grand Parti, Malick Gakou, est blessé après avoir reçu une grosse pierre autour de son bras. Le leader du Grand Parti est évacué dare-dare dans la structure sanitaire la plus proche.



En l’absence de la police locale, alors que les éléments du Commissariat urbain de Koungheul étaient derrière, fermant le cortège, les éléments du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale, assistés par la sécurité de Pastef, ont assuré la riposte, avant de disperser les assaillants à travers des tirs de gaz lacrymogènes. Ce n’est que plus tard, quand le calme est revenu, que le Commissaire de Koungheul s’est rapproché de Ousmane Sonko auprès de son véhicule, au sujet de cet incident.



Il convient aussi de préciser que l’incident est survenu au moment où Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm Ak Jariñ, était attendu sur place pour un meeting politique dans le cadre de la campagne électorale en cours.



















































actusen