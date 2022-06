Carnet rose : Enfin, le Dr Babacar Diop s'est "pendu" aujourd'hui à Dakar, à Khar Yalla...

L'heureuse élue qui se nomme Adja Ndèye Khady Diop est désormais la reine du Kajoor. En effet, son mariage avec le maire de Thiès, le Docteur Babacar Diop (+43 ans), a été scellé dans la plus grande sobriété en présence de parents, amis et collaborateurs du maire de Thiès, ce samedi soir à Khar Yalla (Dakar).



Selon un membre de FDS/ "Les Guélewars"," si vous voyez ces temps-ci le leader des Forces démocratiques et sociales (Fds) sourire largement, inutile de se poser des questions". Dans tous les cas, toute l'équipe de Dakarpposte souhaite un heureux menage aux deux tourtereaux...





































source dakaractu