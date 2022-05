Cash transfert : plus de 540 000 ménages seront servis à partir de ce mardi

Le gouvernement a décidé d’allouer 43 milliards de francs CFA aux populations vulnérables. L’enveloppe sera répartie entre 542 956 ménages. Chacun recevra 80 000 francs CFA.



La cérémonie de lancement de ces opérations de transfert d’argent est prévue ce mardi. Selon Le Témoin, qui donne l’information dans son édition de ce jour, elle est prévue au Grand Théâtre et sera présidée par le Président Macky Sall.



Cette initiative du chef de l’État est diversement appréciée. Elle est considérée par les uns comme une opération de charme en direction des populations à proximité des élections législatives du 31 juillet prochain.



Du côté du pouvoir, on la perçoit comme une façon de booster le pouvoir d’achat des ménages vulnérables dans un contexte marqué par la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine.











































