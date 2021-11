Castors : Une domestique agressée, lacérée ; son sang recueilli...

Un fait rocambolesque s’est déroulé la semaine dernière à Castors. Une jeune domestique a été attaquée et son sang vidé par une inconnue habillée en burka noir. La victime, Amy, renseigne que son agresseur est grande de taille et de teint clair.



" J’ai besoin de ton sang "



« Ma domestique était à l’entrée de notre appartement en train de passer la serpillière. C’est là qu’elle a été surprise par une femme portant une burka », renseigne son patron qui est revenu sur le déroulement des faits.



« Elle a dit à mon employée une seule phrase: j’ai besoin de ton sang. Avant qu’elle ne puisse réagir, son agresseur l’a pompée, traînée dans l’appartement, a lacéré son visage et son sein. Elle a ensuite recueilli son sang. Ma domestique qui était à moitié inconsciente ne pouvait pas se défendre », narre-t-il.



Une plainte déposée contre X



La victime nommée Amy confie vivre dans une peur bleue depuis que cette histoire a eu lieu.



« Quand elle a fini de recueillir mon sang, elle est allée se laver les mains dans la cuisine. Toutes les portes des chambres étaient ouvertes mais elle n’a rien pris. Avant de repartir, elle m’a recouverte d’un drap blanc. Je sentais ce qu’elle faisait mais je ne pouvais pas réagir. Lorsque j’ai totalement repris mes esprits, j’ai crié et le voisinage est venu. J’ai été par la suite conduite à l’hôpital ».

Accompagnée de sa tante maternelle et munie d’un certificat médical, Amy a déposé une plainte contre X.



























seneweb