Cauris d’OR 2025 : c’est le JOUR J

Depuis 20 ans, la Cérémonie des Cauris d’OR est l’un des évènements les plus médiatisés et les plus attendus au Sénégal et en Afrique et dans le monde de l’entreprise. Ce samedi 10 mai, le King FaHD Palace va faire vibrer le monde de l’entreprise.



Cette année 2025, la cérémonie des Cauris d’OR, qui a atteint son APOGEE, promet d’être exceptionnel avec une sélection de sommités du monde de l’entreprise, des hommages à des personnalités économiques et une soirée de gala inoubliable.



Entrepreneurs, décideurs politiques… du Sénégal et de l’Afrique attendent avec impatience ce rendez-vous incontournable qui accueille les champions économiques et les personnalités de la gouvernance mondiale pour célébrer et fêter la 20e édition de la prestigieuse cérémonie des Cauris d’Or.



Par cette consécration, est ainsi semé en chaque détenteur de responsabilité publique ou privée, d’ici et d’ailleurs, un germe de l’Excellence à faire fleurir pour inscrire son Service, Entreprise ou Institution sur la liste des nominés de cette 20e édition.







Dans un pays ou un continent où le cauri est cultuel et culturel et où la compétitivité est dans la culture de chacun et de tous, ces Cauris d’Or, qui ont un halo continental, ont suscité de l’émulation. Entrepreneurs, Industriels, Hommes et Femmes d’Etat du Sénégal et d’ailleurs, épient le contenu et le contenant. Les Cauris d’Or sont devenus une Institution qui transcende les identités et les frontières.











































Rewmi