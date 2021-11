Cbao : H. Soumaré détourne 24 millions, gâte sa copine et accuse... les djinns

Responsable de la monétique à la Cbao, H. Soumaré, 34 ans, croupit depuis le mardi 23 novembre en prison, pour faux et usage de faux en écriture privée de banque, retrait frauduleux d’espèces, fraude à la carte bancaire, complicité au préjudice de son employeur.



Mis aux arrêts par la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc), il a pompé 24 millions de F Cfa dans les caisses de la banque.



Tout a commencé quand la Cbao Groupe Attijariwafa Bank a suspecté des transactions louches sur le fonctionnement de la carte à débit différé de H. S., ainsi que de ses deux cartes prépayées.



En interne, les investigations effectuées par le Département inspection ont permis de constater que H. Soumaré a, d’une part, "anormalement" effectué plusieurs relèvements de plafond contrairement aux procédures internes et, d'autre part, procédé à des rechargements de ses deux cartes prépayées.



Son modus operandi consistait à débiter le compte interne de la banque dénommé «Global Carte Kalpé» pour créditer ses deux cartes prépayées et procéder à des transactions «illicites».



Face aux enquêteurs, H. Soumaré assume ses magouilles. Autrement dit, le mis en cause a reconnu l’intégralité des faits portés à sa charge. Il a avoué avoir procédé au relèvement du plafond de sa carte à débit différé à l’insu de son gestionnaire de compte et ensuite débité frauduleusement, depuis fin septembre 2021, le compte interne de la banque dénommé «Global Carte Kalpé», aux fins de transactions illicites.



Mais, tentant de se justifier, il a maladroitement soutenu avoir agi sous l’emprise mystique et qu’il commettait ses actes inconsciemment à tel point qu’il n’est pas en mesure d’indiquer le montant global exact du préjudice causé à son employeur.



Interpellé sur la provenance des deux cartes établies au nom de S. Ndiaye et F. Mbaye, il a soutenu les avoir achetées. A l’en croire, la première a été acquise par son cousin S. Ndiaye à l’agence Claire de Lune et la seconde, c’est lui-même qui l’a achetée à l’agence Pompidou pour le compte de sa petite amie F. Mbaye.



Cette dernière soutient avoir reçu récemment trois millions de F Cfa de son copain comme cadeau. Mais précise qu'elle n'est mêlée ni de près, ni de loin à cette affaire d'autant plus qu'elle n'a jamais vu, ni tenu la carte prépayée établie à son nom par son petit ami.









































































