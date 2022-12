CdM 2022 : un stade va déjà être démonté !

Ce lundi soir, le Brésil et la Corée du Sud s’affrontaient pour le compte du huitième de finale de la Coupe du Monde. Les Auriverdes se sont imposé facilement 4 buts à 1. Une rencontre qui s’est déroulée dans le célèbre 974 Stadium, une enceinte originale, construite avec des containers, démontable partout où on le souhaite.



Eh bien le Mondial au 974 Stadium, c’est terminé. Comme c’était prévu, l’antre qatari a accueilli ce soir son dernier match du tournoi, après six matches de la phase de poules, dont le France-Danemark. Le stade va donc être démonté et il sera offert après la Coupe du Monde à un pays ayant besoin d’infrastructures.