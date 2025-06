Ce célèbre lutteur, domicilié à Guédiawaye, activement recherché par la Police

Marley », un lutteur domicilié au marché Bou Bess de Guédiawaye, est activement recherché par la police dans le cadre d’une enquête pour abus de confiance. Son nom est au cœur d’une affaire impliquant A. Thiello, une employée accusée d’avoir détourné plus de 2 millions de francs CFA dans la boutique multiservice où elle travaillait, souffle Enquête.



D’après le récit du journal, tout a commencé lorsque Mme A. A. Ba, propriétaire de la boutique, a constaté plusieurs transferts suspects effectués via l’application Wave, pour un montant total d’environ 2,1 millions, entre 9 h et 16 h le 1er juin.



Interrogée par les enquêteurs, A. Thiello a reconnu les faits, tout en affirmant avoir été victime d’un « maraboutage ». Elle accuse le lutteur Marley de l’avoir « manipulée mentalement et spirituellement ». Alertée par des voisins qui avaient également évoqué le nom de Marley, Mme Ba a décidé de déposer plainte auprès de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar.



Depuis, une mission de la police a été dépêchée pour retrouver le lutteur, qui reste à ce jour « introuvable et injoignable ». Enquête précise toutefois que « les parents de Marley se sont rendus à la SU avec le montant en cause, dans le but de dédommager la plaignante et d’apaiser les tensions. »







































































Rewmi