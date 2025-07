DIOGO JOTA, L'ATTAQUANT INTERNATIONAL PORTUGAIS DE LIVERPOOL, EST MORT DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 3 Juillet 2025 à 09:45 modifié le Jeudi 3 Juillet 2025 - 12:59

Effroyable nouvelle révélée jeudi matin par Marca et confirmée quelques minutes plus tard par la presse portugaise. Diogo Jota, l'attaquant international portugais des Reds, est mort dans un accident de la circulation dans la province de Zamora, non loin de la frontière hispano-portugaise. Son frère cadet, André (26 ans), présent dans le véhicule, est également décédé



Terrible nouvelle venue d'Espagne ce jeudi matin. Diogo Jota, l'attaquant international portugais de Liverpool, est décédé dans un accident de la circulation sur une autoroute, au niveau de la commune de Palacios de Sanabria, dans la province de Zamora, près de la frontière hispano-portugaise.





Selon le quotidien Marca, le véhicule où se trouvait le joueur de 28 ans, accompagné par son frère André (26 ans, qui évoluait à Penafiel en D2 portugaise) qui est lui aussi décédé ce jeudi matin, a, pour des raisons que devra déterminer l'enquête, quitté la route provoquant un incendie.





Après des débuts en professionnel à Paços de Ferreira, Diogo Jota a évolué à Porto puis à Wolverhampton avant d'être transféré à Liverpool en septembre 2020 pour 44 millions d'euros. Avec les Reds, l'international portugais (49 sélections et 14 buts) a joué 182 matches toutes compétitions confondues pour 65 buts et 26 passes décisives. En cinq ans, il a remporté le titre de champion d'Angleterre 2025, la FA Cup 2022 mais aussi deux Coupes de la Ligue (2022 et 2024).















































