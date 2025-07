Mort de Talla Keïta à Rosso : Deux policiers placés en garde à vue !

Dans l’affaire de la mort du Jeune Talla Keita à Rosso, victime présumée d’une bavure policière, deux policiers qui seraient impliqués dans l’affaire ont été arrêtés. Ils sont même placés en garde à vue par les éléments du commissariat central de Saint Louis. Une mesure qui leur a été notifiée depuis hier, suite aux instructions du procureur Baye Thiam, informe la Rfm. Les deux limiers seront présentés au parquet dans les heures à venir pour être entendus.



Hier mercredi, à son retour de voyage, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait donné des instructions fermes aux autorités policières et gouvernementales sur la question des bavures : «J’engage le ministre de l’Intérieur, le Directeur général de la police, à mener avec diligence les enquêtes, à situer les responsabilités et à soumettre un rapport circonstancié. Et si des sanctions s’imposent, y aller avec toute la fermeté qui s’impose pour que ces cas puissent servir d’exemple», avait-t-il martelé.





















































Igfm