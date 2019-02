Ce geste du Pr Macky Sall qui récompense le mérite de Malal Diallo Pithie !

Le travail bien fait ne demeure jamais sans une récompense a t'on coutume de dire!

Militant de l'APR, ayant très tôt souscrit aux idéaux du parti marron, cet illustre fils du célèbre "Diallo Pithie" n'a d'yeux et d'oreilles que pour son mentor, le Président Macky Sall.

En effet, de jour comme de nuit, Malal Diallo ne vit que pour la réussite de son leader dans sa mission ô combien contraignante de présider aux destinées du Sénégal.

Ce militant et jeune responsable de l'APR , qui a vu le jour et grandi dans la banlieue dakaroise a, pourrait-on dire sans risque d'être démenti, le feu sacré dans son militantisme. En termes clairs, Malal, apprécié par tout le monde parce que courtois comme pas deux, éprouve pour ses activités politiques une passion contagieuse, disons plutôt un enthousiasme. Malal vit pleinement son militantisme et se débrouille dans son combat de tous les jours en dépit d'innombrables aspects ingrats mais surtout pénibles.



En un mot, comme en mille, Malal est un "Mackyste". A preuve, pour réussir la mobilisation du meeting de son mentor hier à Pikine, Malal n'a pas, du tout alors sourcillé à s'endetter pour subvenir aux charges afférents à la manifestation ( le transport, la restauration de ses amis, parents, militants, sympathisants, proches...)Ce, après avoir payé rubis sur l'ongle des banderoles, affiches, flyers à l'effigie du Pr Sall.



Bref, il a bien mobilisé pour le candidat-sortant à la Présidentielle. Ce qu'a certainement compris Macky, lequel très bien informé l'a remercié à haute et intelligible voix devant la marée humaine qui a littéralement submergé l'antre du stade Pikinois abritant le méga-meeting de l'APR.



Ce geste (sur l'image) du Président Macky Sall peut paraître peu de chose pour certains. Et pourtant, c'est un message, un réconfort précieux ; en somme, un stimulant.

A travers ce geste (faire entrer Malal dans son son bus de campagne), le Président Sall a certainement voulu dire à son militant: "Malal, il faut poursuivre la tâche colossale d'un Sénégal Emergent que nous avons entamé, envers et contre tout. Je reconnais le travail accompli. Je vous remercie pour votre engagement que je souhaite vivace, car le combat est et sera rude(...)"