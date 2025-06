Ce n'est pas le Hajj : La presse anglaise révèle la raison du "refus" de Sadio Mané de jouer avec le Sénégal

L'affaire a fait grand bruit après la publication de la liste de Pape Thiaw : Sadio Mané, grande star de l'équipe sénégalaise, n'a pas été convoqué pour des raisons personnelles. La presse sénégalaise a évoqué le Hajj (pèlerinage) à la Mecque, mais selon la presse anglaise, la raison est toute autre.



Selon les informations de Talk Sport, Sadio Mané a demandé à Pape Thiaw à ne pas figurer dans la liste après les nombreuses critiques qu'il a subies lors des matchs d'éliminatoires à la Coupe du monde 2026 face au Soudan puis face au Togo. « On parle beaucoup de moi, et je pense être le joueur le plus critiqué du Sénégal. Je n'y vois aucun inconvénient. Chacun est libre de donner son avis. Mais il doit y avoir mieux à faire que de critiquer Sadio Mané. Qu'est-ce que ça peut bien rapporter ? » avait notamment déclaré la star des Lions après le match face au Togo.



Le joueur d'Al-Nassr aurait donc besoin d'un break pour recharger les batteries avant les importantes échéances à venir, dont le choc face à la RD Congo le 5 septembre prochain à Kinshasa. Ce match pourrait être décisif pour une place à la Coupe du monde 2026 puisque les Congolais ont un point d'avance sur les Lions de la Téranga.



Sans lui, le Sénégal a réussi à battre l'Angleterre 3-1 à Nottingham, après un nul 1-1 face à l'Irlande.

















































































seneweb