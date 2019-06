Ce qu’Alassane Ouattara prépare

Intérêts qataris. Ce retrait au profit de son bras droit historique, permet d’ores et déjà au président ivoirien, de préparer son avenir et sa reconversion, tandis qu’ont lieu des travaux d’extension de sa villa de Mougins, dans le sud de la France. L’ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international (Fmi), 78 ans l’année prochaine, n’entend pas réactiver sa fondation, l’Institut pour l’Afrique (Ia), basée à Libreville et longtemps pilotée par Amadou Gon Coulibaly et le Français Philippe Serey-Eiffel.



Selon nos sources, il s’intéresse plutôt au fonds stratégique d’investissement dédié à l’Afrique, que le Qatar entend créer et dont il souhaiterait prendre la gestion. Bras armé de l’émirat sur le continent, ce fonds doté de 2 milliards d’euro (1 330 milliards de F Cfa, Ndlr) a vocation à multiplier les acquisitions et les investissements dans les secteurs stratégiques (infrastructures, santé…) au sud du Sahara.



Initialement, le Qatar envisageait d’attribuer la présidence de ce fond à Karim Wade. En exil à Doha depuis 2015, le fils de l’ancien président Sénégalais Abdoulaye Wade y possède de solides connexions.



Amitiés. Toutefois, Alassane Ouattara entend mettre à profit son amitié avec Nicolas Sarkozy, pour emporter l’adhésion du royaume. Depuis plusieurs mois, l’ancien chef de l’Etat Français appuie Doha dans sa politique d’expansion en Afrique, en particulier via Accor dont il est administrateur- l’émirat est aujourd’hui le premier actionnaire du groupe hôtelier, à travers le fonds souverain Qatar investment authority (Qia). Le siège du nouveau fonds qatari pourrait d’ailleurs être localisé dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Parallèlement, Alassane Ouattara envisage de se lancer dans la rédaction de ses mémoires.







Source : La Lettre du Continent (du 29 mai 2019)