Ce qu’il faut retenir de la DPG du PM Ousmane Sonko

Une nouvelle politique africaine



En matière de politique étrangère, Ousmane Sonko a annoncé un renforcement de l’engagement panafricain du Sénégal, avec notamment la ratification du Protocole de Malabo pour le Parlement panafricain. Pour la diaspora, une Haute Autorité sera créée et le principe de réciprocité sera appliqué pour la délivrance des visas.



Un dispositif de mise en œuvre rigoureux



Pour garantir l’exécution de ce programme, un dispositif de pilotage sera mis en place, comprenant un Conseil présidentiel et une Structure de Supervision à la Primature. Des contrats de performance formaliseront les engagements entre les différents acteurs.



En conclusion de son discours, le Premier ministre a appelé à la mobilisation de tous les Sénégalais pour réussir cette transformation systémique du pays, promettant « un gouvernement de rupture, qui sert au lieu de se servir ». Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’une action concertée mais déterminée, refusant tout compromis sur les principes fondamentaux de bonne gouvernance et de justice sociale.







Cette DPG, par son ampleur et son ambition, marque une rupture nette avec les précédentes et dessine les contours d’une transformation en profondeur de la société sénégalaise pour les 25 prochaines années.

































Rewmi