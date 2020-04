Ce qu'il faut retenir suite à la sortie médiatique du ministre Mansour Faye

Soupçonné par les uns de faire du favoritisme, carrément accusé par les autres d’avoir offert des marchés à des personnes "inconnues" dans l’importation du riz en particulier, le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale Mansour Faye s’est livré à un exercice de transparence qu’il convient de saluer.

Pour clouer le bec à tous ses détracteurs, il a organisé une conférence de presse afin de détailler toute la procédure. Et donc, par souci de bonne gouvernance comme il l’a clamé haut et fort, son ministère a consulté par écrit les organes de l’Etat impliqués dans la gestion de la commande publique avant de publier deux avis de commande publique en procédure d’urgence. Les candidats avaient jusqu’au 3 avril pour déposer leurs soumissions à la DAGE du ministère du Développement communautaire. Et de préciser qu’à la date échue, il a reçu plus de 60 offres. Cela concernait la fourniture de riz brisé non parfumé dans des sacs de 50 kilogrammes pour 5000 tonnes au minimum, de sucre en conditionnement pour 500 tonnes. Dans le pack, devait faire partie du savon en paquets de 300 grammes pour 10 000 tonnes.

Sur la soixantaine de soumissionnaires, les quatre meilleures offres ont été retenues : le groupe Bambouck pour un montant de 2 275 000 000 FCFA, Avanti Suarl, pour un montant de 9 650 000 000 FCFA, la société Afri &Co pour un montant de 8 250 000 000 et le Comptoir commercial Mandiaye Ndiaye pour un montant de 8 250 000 000 FCFA.

Ces acquisitions devaient se faire avec un financement de 69 milliards sur le fonds de 1000 milliards dégagé par le président de la République dans le cadre de la lutte contre Covid 19 pour l’exécution du Plan de résilience économique et social.

La conférence de presse du ministre Mansour Faye a eu l'effet désiré : les Sénégalais, dans leur écrasante majorité ont compris que toute la procédure s'est passée dans la plus grande transparence. Et, du coup les mauvaises langues et les persifleurs se sont réfugiés dans leurs petits souliers…























Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com