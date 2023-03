Ce que Pape Ndiaye a dit aux enquêteurs

Le journaliste Pape Ndiaye (Walf) a été placé en garde à vue ce vendredi à la Sûreté urbaine. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur l’institution judiciaire et outrage à magistrats.



D’après Libération, les enquêteurs ont demandé à Pape Ndiaye d’apporter les preuves de ses informations selon lesquelles dix-neuf substituts du procureur avaient demandé le classement sans suite de l’affaire Sweet Beauty dans laquelle Ousmane Sonko est accusé par Adji Sarr de viol et menaces de mort, et qui a été renvoyée devant la chambre criminelle.



Libération ajoute que le journaliste a déclaré qu’il tient ces informations de ses sources. Et aux policiers qui lui l'ont invité par la suite de révéler celles-ci, le chroniqueur judiciaire a répondu que la déontologie journalistique le lui interdit.



Pape Ndiaye sera présenté au procureur de la République lundi, selon le journal. Qui souligne que le journaliste a été entendu en présence de ses avocats, Mes Moussa Sarr et Abdi Nar Ndiaye.







































































