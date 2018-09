Ce que Youssou Ndour a proposé à Assane Guèye, Antoine Diouf et Babacar Fall

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu la situation qui prévaut à Futurs Médias, en sait davantage sur l'audience que Youssou Ndour a récemment accordé au trio de pièces maitresses de la Rfm. Il s'agit de Haj Assane Guèye, Antoine Diouf et Babacar Fall.

Sachant que toute l'attention de l'opinion nationale comme internationale était concentrée sur la marche avortée de l'opposition, "You" a alors saisi le "moment M" de l'après midi du 4 septembre dernier pour recevoir dans son douillet bureau sis aux Almadies les pisse-copies suscités. Et, c'est pour leur proposer de se concerter entre eux pour choisir un Directeur pour la Rfm.

Après une brève concertation, le trio est retourné dans le bureau de leur patron pour lui demander de choisir lui-même le profil à même de tenir les manettes de sa radio.