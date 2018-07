Lors du cocktail offert aux sponsors, partenaires et consultants qui ont accompagné le Groupe Futurs Médias (Gfm) lors de la coupe du monde, cocktail organisé à l’esplanade du Sea plaza, ce lundi, Le président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour, a exhorté les agents du groupe à dialogue, encore dialoguer et toujours dialoguer. «Communiquez entre vous… », demande-t-il. Il est convaincu que nous le faisons, le Groupe Futurs Médias n’en serait que plus rayonnant.