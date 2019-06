Ce que l'on sait de l'accident mortel à Kanel

3 morts et 2 blessés, c’est le bilan de l’accident qui s’est produit vendredi après midi à Kanel. Il s’agit d’un véhicule immatriculé DK9627BH en provenance de Ourossogui qui a quitté la route pour percuter de plein fouet le mur de clôture d’une maison.

Sur les 5 personnes à bord de la voiture, les 3 sont mortes sur le coup et les deux autres blessés dont l’un dans état très critique. Il revient à dakarposte que Thierno Nounou Diallo , Barouyel Aw ont été formellement identifiés parmi les morts.

Selon les témoignages concordants, la voiture roulait à vive allure quand subitement un des pneus avant a éclaté, le chauffeur ne parvenant pas à maitriser son volant s’est retrouvé dans le mur d’une maison sise au bord de la route.

Les corps sans vie sont acheminés au centre de santé de Kanel et les blessés vers l’hôpital de Ourossogui.







