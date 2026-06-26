Ce que l'on sait de l'accord-cadre signé par le Liban, Israël et les États-Unis

« Nous sommes heureux d’annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et le gouvernement d’Israël, avec la médiation et le soutien des États-Unis », a déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio.



Selon lui, ce texte, dont le contenu n’a pas été dévoilé lors de la signature à Washington, pose « un cadre pour une paix et une sécurité durables ».



L’ambassadrice du Liban Nada Hamadeh Moawad a salué « un premier pas vers la restauration de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban, assurant une cessation des hostilités définitive et permanente, permettant à notre peuple de revenir sur ses terres, et permettant à tous les Libanais de vivre en paix, en sécurité et avec prospérité ».



L’ambassadeur israélien Yechiel Leiter a lui souligné que dans cet accord-cadre, « l’Iran est exclu, le Hezbollah est exclu, et la voie vers la paix entre Israël et le Liban est ouverte ».







Un « premier pas » vers la restauration de la souveraineté du Liban, dit le président Aoun



Le président libanais Joseph Aoun a déclaré vendredi que cet accord-cadre était « un premier pas » vers la restauration de la souveraineté de son pays sans « occupation », « subordination » ni « tutelle ».



« L'accord-cadre signé aujourd'hui est une première étape » qui doit permettre aux Libanais « de revenir sur leurs terres entièrement libérées et dans leurs maisons qui seront assurément reconstruites (...) sous la souveraineté de l'État libanais, qui n'a aucun partenaire dans l'exercice de sa souveraineté sur sa terre et son peuple », a déclaré Joseph Aoun dans un communiqué de la présidence.



« Nous jurons de continuer à œuvrer jusqu'à ce que cela soit accompli. Il n'y aura plus d'occupation, de prisonniers, de subordination ni de tutelle », a-t-il promis.



Israël restera dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes



Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a redit vendredi que son armée resterait dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes, une déclaration qui intervient juste après l'annonce d'un accord-cadre entre Israël, le Liban et les États-Unis.



« La chose la plus importante avant tout est qu'Israël reste dans la zone de sécurité dans le sud du Liban. C'est un accomplissement majeur et nous le maintiendrons tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé », a déclaré Benyamin Netanyahu dans une vidéo préenregistrée, diffusée aux médias israéliens.



L'armée israélienne permettra néanmoins à l'armée libanaise de prendre le contrôle de « deux zones pilotes », l'une au sud du fleuve Litani, l'autre au nord de ce dernier, situé , à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël.



Les habitants déplacés de la zone occupée par Israël ne pourront pas revenir



Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a prévenu vendredi que les habitants qui avaient dû fuir des zones où l'armée israélienne est désormais déployée dans le sud du Liban ne pourront pas revenir chez eux, malgré l'accord-cadre signé entre Israël, le Liban et les États-Unis.



Dans cette zone dite « de sécurité », « nous n'y laissons pas entrer le Hezbollah et nous ne laissons pas non plus entrer la population civile », a déclaré Benyamin Netanyahu.



