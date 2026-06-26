Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Ce que l'on sait de l'accord-cadre signé par le Liban, Israël et les États-Unis

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 26 Juin 2026 à 22:28 modifié le Samedi 27 Juin 2026 - 00:29

Israël, le Liban et les États-Unis ont signé vendredi 26 juin à Washington un accord-cadre avec pour objectif affiché d'ouvrir la voie à « une paix et une sécurité durables ». Israël assure que son armée restera au Liban jusqu'au désarmement du Hezbollah pro-iranien.


Ce que l'on sait de l'accord-cadre signé par le Liban, Israël et les États-Unis
« Nous sommes heureux d’annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et le gouvernement d’Israël, avec la médiation et le soutien des États-Unis », a déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Selon lui, ce texte, dont le contenu n’a pas été dévoilé lors de la signature à Washington, pose « un cadre pour une paix et une sécurité durables ».

L’ambassadrice du Liban Nada Hamadeh Moawad a salué « un premier pas vers la restauration de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban, assurant une cessation des hostilités définitive et permanente, permettant à notre peuple de revenir sur ses terres, et permettant à tous les Libanais de vivre en paix, en sécurité et avec prospérité ».

L’ambassadeur israélien Yechiel Leiter a lui souligné que dans cet accord-cadre, « l’Iran est exclu, le Hezbollah est exclu, et la voie vers la paix entre Israël et le Liban est ouverte ».



Un « premier pas » vers la restauration de la souveraineté du Liban, dit le président Aoun

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré vendredi que cet accord-cadre était « un premier pas » vers la restauration de la souveraineté de son pays sans « occupation », « subordination » ni « tutelle ».

« L'accord-cadre signé aujourd'hui est une première étape » qui doit permettre aux Libanais « de revenir sur leurs terres entièrement libérées et dans leurs maisons qui seront assurément reconstruites (...) sous la souveraineté de l'État libanais, qui n'a aucun partenaire dans l'exercice de sa souveraineté sur sa terre et son peuple », a déclaré Joseph Aoun dans un communiqué de la présidence.

« Nous jurons de continuer à œuvrer jusqu'à ce que cela soit accompli. Il n'y aura plus d'occupation, de prisonniers, de subordination ni de tutelle », a-t-il promis.

Israël restera dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a redit vendredi que son armée resterait dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes, une déclaration qui intervient juste après l'annonce d'un accord-cadre entre Israël, le Liban et les États-Unis.

« La chose la plus importante avant tout est qu'Israël reste dans la zone de sécurité dans le sud du Liban. C'est un accomplissement majeur et nous le maintiendrons tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé », a déclaré Benyamin Netanyahu dans une vidéo préenregistrée, diffusée aux médias israéliens.

L'armée israélienne permettra néanmoins à l'armée libanaise de prendre le contrôle de « deux zones pilotes », l'une au sud du fleuve Litani, l'autre au nord de ce dernier, situé , à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Les habitants déplacés de la zone occupée par Israël ne pourront pas revenir

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a prévenu vendredi que les habitants qui avaient dû fuir des zones où l'armée israélienne est désormais déployée dans le sud du Liban ne pourront pas revenir chez eux, malgré l'accord-cadre signé entre Israël, le Liban et les États-Unis.

Dans cette zone dite « de sécurité », « nous n'y laissons pas entrer le Hezbollah et nous ne laissons pas non plus entrer la population civile », a déclaré Benyamin Netanyahu.


Ce que l'on sait de l'accord-cadre signé par le Liban, Israël et les États-Unis
Un député du Hezbollah estime que l'accord au Liban fait courir le risque d'une «guerre civile»


Le député du Hezbollah pro-iranien Hassan Fadlallah a estimé vendredi soir que cet accord-cadre faisait courir un risque de « guerre civile » s'il était appliqué par les autorités libanaises.

Les « autorités libanaises seront incapables d'imposer la mise en œuvre de l'accord signé à Washington, à moins qu'elles ne se dirigent, avec le soutien américain, vers une guerre civile », a affirmé le membre du mouvement chiite qui a toujours rejeté ces négociations directes entre Israël et le Liban.

Cet accord est également pour lui « une tentative de perturber la voie d'Islamabad », en référence au protocole d'accord signé le 17 juin entre l'Iran et les États-Unis qui prévoit notamment la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban.


Les hostilités sur le front libanais ont repris début mars après des tirs du Hezbollah pro-iranien vers Israël, déclenchés en soutien à Téhéran visé par une offensive militaire israélo-américaine.

L’armée israélienne a mené de vastes frappes aériennes au Liban et déployé des troupes dans le sud du pays, faisant plus de 4 200 morts selon les autorités libanaises. Elle occupe désormais ce qu’elle appelle une « zone de sécurité » d’une dizaine de kilomètres de profondeur à partir de la frontière, censée protéger les habitants du nord d’Israël.

Une trêve annoncée le 17 avril n’a jamais été respectée.

Le Hezbollah s’oppose depuis le début aux négociations menées avec Israël. Son chef Naïm Qassem a réclamé vendredi le retrait « inconditionnel » des forces israéliennes du sud du Liban.

Sous les auspices des États-Unis, le Liban et Israël avaient entamé mi-avril des discussions directes à Washington, les premières depuis des décennies entre les deux pays, toujours techniquement en état de guerre. Cette session de pourparlers était la cinquième.











Rfi

Ce que l'on sait de l'accord-cadre signé par le Liban, Israël et les États-Unis

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

France: Emmanuel Macron défend son bilan et fixe les défis de son successeur en 2027

France: Emmanuel Macron défend son bilan et fixe les défis de son successeur en 2027

Dette du Sénégal : les marchés parient sur un défaut, le FMI reste inflexible

Dette du Sénégal : les marchés parient sur un défaut, le FMI reste inflexible

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747