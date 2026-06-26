Coupe du monde 2026 | Sénégal-Irak | Les Lions cartonnent et peuvent croire en une qualification pour les 16es de finale

Le Sénégal attend son sort. Le finaliste de la dernière CAN a terminé la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 avec une manita face à l’Irak, qui a évolué en infériorité numérique pendant l’essentiel de la partie (5-0). Avec cette victoire impressionnante du point de vue du score, les Sénégalais peuvent encore croire en leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale. Ils sont provisoirement le meilleur troisième avec trois points, en attendant les résultats des autres nations.





Battu par la France puis par la Norvège, le Sénégal se devait de réagir face à l’Irak, avec encore la possibilité de composter son billet pour la phase à élimination directe. C’est donc mission accomplie pour les Lions, même si leur prestation a parfois été très poussive face à un adversaire bien inférieur. Les Sénégalais ont pourtant profité d’événements très favorables d’entrée, avec le but rapidement inscrit par Habib Diarra (1-0, 4e) puis l’expulsion de Rebin Sulaka après intervention du VAR (13e). L’Irakien a stoppé irrégulièrement Sadio Mané alors qu’il filait au but.





Le Sénégal termine en beauté



Derrière, le Sénégal n’a pas toujours transpiré la sérénité, alors qu’une telle entame aurait dû lui donner un élan pour étriller l’Iraq sans ménagement et sans suspense. Résultat : il y avait toujours 1 à 0 à la pause. Mais, en toute logique, les Irakiens ont fini par exploser physiquement, sachant qu’ils ont perdu leur gardien titulaire en fin de première période. Les Sénégalais, moins brouillons, davantage mobilisés, notamment au pressing, et plus tranchants, en ont profité pour appuyer un grand coup sur l’accélérateur.

C’est d’abord une erreur à la relance de Zidane Iqbal qui a permis au Sénégal de faire le break, signé Ismaila Sarr (2-0, 54e). C’est ensuite Pape Gueye qui s’est signalé avec deux bijoux, à savoir une frappe du gauche alors qu’il venait d’entrer en jeu (3-0, 59e), puis une demi-volée de l’extérieur du pied pour le doublé (4-0, 71e). Et c’est finalement Iliman Ndiaye qui a validé la manita, à son tour d’un joli tir (5-0, 82e), alors que Mané avait touché les montants quelques minutes plus tôt (75e). Le Sénégal a fait le boulot et n’aura aucun regret. Mais il reste à voir si ce sera suffisant.