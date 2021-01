Ce que l'on sait de l'avis de recherche lancé après la disparition de Diary Sow

Elle n'a plus été vue à Paris depuis le 4 janvier. Diary Sow, étudiante de 20 ans, est portée disparue. Le Consulat du Sénégal, dont elle est originaire, a lancé samedi un appel à témoins pour la retrouver.



Élève au lycée Louis le Grand, où elle étudie en classe préparatoire, celle qui est présentée comme la "meilleure élève du Sénégal" de l'année 2019 a été aperçue pour la dernière fois dans le 13e arrondissement, où se situe sa résidence étudiante.



La police et les étudiants sénégalais mobilisés

Décrite par le Consulat comme "mince de corpulence," la jeune femme mesure 1m72 et a les yeux marron foncé.



Toute personne disposant d'informations sur l'étudiante est invitée à contacter le Consulat au 07.85.93.32.11 ou via l'adresse info@consulat-paris.com.



Au Sénégal comme en France, la disparition de l'étudiante, auteure du roman "Sous le visage d'un ange", publié aux éditions L'Harmattan, suscite un important émoi. L'appel à témoins a été largement relayé par des personnalités comme Omar Sy. À Paris, outre les forces de police, des étudiants sénégalais sont mobilisés pour la retrouver.