Ce que l'on sait de l'échange entre le Président Ouattara et le Premier Ministre OUSMANE Sonko

Le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, a eu un entretien , ce vendredi 30 mai 2025, à Abidjan, avec le Premier Ministre du Sénégal, M. Ousmane SONKO, en visite d’Amitié et de Travail de 72 heures en Côte d’Ivoire.



Les échanges ont porté sur la coopération bilatétale entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que sur les sujets régionaux, notamment les défis sécuritaires et économiques auxquels les deux pays et la sous-région sont confrontés.



Le Premier Ministre sénégalais a salué la coopération très ancienne entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, qui s’est consolidée dès après les indépendances grâce à l’action solidaire des Présidents Félix HOUPHOUËT-BOIGNY et Léopold Sédar SENGHOR, mais également au fil des années par l’engagement des Chefs d’État ivoiriens et sénégalais qui leur ont succédé. Il a ajouté que cette coopération bilatérale doit être renforcée et réhaussée, en s’ouvrant à plusieurs autres domaines.



S’agissant des sujets régionaux, notamment les défis sécuritaires auxquels font face la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que les autres pays, il a indiqué avoir évoqué avec le Président Alassane OUATTARA les voies et moyens de sortir de cette situation, de consolider les différents ensembles de cet espace géographique et de renforcer la fraternité entre tous les pays.



M. Ousmane SONKO a également indiqué qu’outre les questions sécuritaires, le défi économique demeure une préoccupation majeure pour nos États et pour l’Afrique toute entière.



Sur tous ces sujets, il a dit avoir noté une forte convergence de vues entre les Gouvernements ivoirien et sénégalais ainsi que la volonté des deux pays de consolider davantage leurs excellentes relations et de travailler ensemble pour surmonter tous ces défis.



Pour terminer, le Premier Ministre sénégalais a réitéré ses sincères remerciements au Président Alassane OUATTARA, à qui il a transmis les salutations et les hommages de son homologue du Sénégal, S.E.M Bassirou Diomaye FAYE.



Notons que le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, M. Robert Beugré MAMBÉ, a pris part à la rencontre.











































Présidence de la République de Côte d'Ivoire