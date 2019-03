Ce que l'on sait de l'incendie du marché Petersen

Un incendie s’est déclaré tôt vendredi matin au marché Petersen de Dakar, causant "d’importants dégâts matériels’’, selon un premier bilan dressé par les sapeurs pompiers, a constaté l’APS.



"Les secours du Groupement d’incendie de secours numéro 1, c’est-à-dire les sapeurs-pompiers de Dakar, ont été alertés à 7h35 pour un violent feu au marché Petersen’’, a raconté le lieutenant-colonel Ange Diatta, commandant dudit groupement d’incendie.



Il a qualifié les dégâts de "très importants’’ et annoncé qu’"une évaluation exhaustive sera faite à la fin de l’opération avec les responsables du marché et de la mairie’’.



Selon M. Diatta, "c’est aux environs de 10h 15 que le feu a été éteint après qu’on est parvenu à le circonscrire’’. Mais "les opérations continuent, car il y a quelques débris de part et d’autre. On est entrain de faire le tour pour éviter tout risque de reprise de feu", a-t-il ajouté lors du passage du reporter de l’APS.



Le represantant des marchands ambulants du marché Petersen, El Hadji Dame Badiane, dit ne pas connaître "pour le moment la cause de l’incendie".



Cependant, il a confié que tout serait "parti d’un magasin à l’intérieur qui a pris feu avant d’atteindre les autres cantines". Le magasin en question est "un dépôt de panneaux", a-t-il précisé.



"On s’en remet au Tout-puissant, mais il est temps que les autorités nous aident, parce que c’est la troisième fois qu’un violent incendie ravage ce marché", a-t-il imploré.



"Il est temps que les responsables du secteur nous écoutent parce que les marchants ambulant se débrouillent avec leurs propres moyens pour joindre les deux bouts", a-t-il insisté.