Ce que l'on sait de la collision de deux tramways à Strasbourg qui a fait 68 blessés

Au lendemain de l'accident de tramways qui s'est déroulé samedi 11 janvier à Strasbourg, des questions subsistent quant aux origines de la collision. Le bilan humain, lui, a évolué, mais le pire a été évité.

• Une collision entre deux tramways



Selon les récits des témoins présents, à 15h15, un tramway s'est arrêté au niveau de la gare de Strasbourg. Pour une raison encore inconnu, il est alors reparti en sens inverse, à une vitesse de plus en plus rapide à mesure qu'il descendait la pente sur laquelle il se trouvait.



Sur BFMTV samedi soir, le directeur général de la CTS, Emmanuel Auneau, a donné davantage de détails: "La gare est desservie par un tunnel. Au centre de ce tunnel se trouve la station de la gare. Les tramways descendent dans un premier temps et ensuite, pour ressortir, ils doivent remonter le tunnel", a décrit le directeur de la CTS.



S'il n'y a pas eu "de panne d'aiguillage", Emmanuel Auneau explique qu'il y a eu à ce moment "une accumulation de tramways". "Le tramway a dû faire l'équivalent d'un démarrage en côte. C'est là que l'enquête doit déterminer ce qu'il s'est passé parce que le tramway a reculé, a dévalé la pente et a percuté l'autre tramway qui était en stationnement à la gare", selon le directeur de la CTS.



Ce dernier précise qu'au moment de la collision, le "réseau était très perturbé parce qu'il y avait une manifestation en plein coeur du centre-ville qui empêchait les tramways de traverser la ville, et donc nous étions obligés de rebrousser".





• 68 blessés légers selon le bilan définitif



Ce sont au total 68 personnes qui ont été blessées légèrement, se trouvant en "urgence relative", d'après le bilan définitif de la préfecture. Une centaine de personnes ont été impliquées, s'en sortant indemnes.



"On a une cinquantaine d'urgences relatives avec des blessures pas vitales, des plaies au cuir chevelu, une ou deux fractures de la clavicule, une entorse au genou, des choses comme ça. Surtout de la traumatologie, évoquait hier soir de son côté le contrôleur général René Cellier, directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Ça aurait pu être beaucoup plus grave".



Pour le ministre des Transports, "quand on a vu les premières images qui ont été diffusées sur les résaux sociaux, (...) on se dit qu'on est passé très près d'une catastrophe beaucoup plus importante".



Sur place lors de l'accident, près de 130 pompiers ont été mobilisés, en parallèle de la sécurité civile et des services du Samu.







• L'hypothèse d'un acte volontaire écartée



Les interrogations se portent désormais sur les causes de l'accident. Dans un communiqué de presse partagé en début de soirée hier, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) à l'instar du procureur de la République de Strasbourg, affirmait que la thèse de l'accident était confirmée.



"Les premières investigations ont permis d'écarter l'hypothèse d'un acte volontaire", selon Alexandre Chevrier, le procureur de la République par intérim de Strasbourg.



Une enquête "du chef de blessures involontaires" a été ouverte samedi en fin de journée, selon le procureur de la République par intérim.



"Les investigations, confiées au commissariat de police de Strasbourg, visent à déterminer les causes de l'accident et à mettre en évidence d'éventuelles responsabilités sur le plan pénal", précisait le procureur.





• Des scènes de panique à la gare



L'accident a suscité stupeur et choc parmi les personnes présentes dans les rames et sur le quai de la gare.



"Quand il y a eu la collision, les portières se sont envolées. Ceux qui ont pu se libérer sont partis en premier et nous, on est resté aider les personnes qui étaient à terre", raconte un témoin.







Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont très vite été relayées, montrant la scène de chaos quelques instants après la collision. On peut y entendre des alarmes sonner, des cris de certains passagers, tandis que les images montrent les rames accidentées dans un panache de fumée.



• Le trafic interrompu pour "une durée indéterminée"



Les conséquences de cet accident se répercutent encore sur la fluidité du trafic et sur la circulation des tramways strasbourgeois. "Plusieurs jours seront nécessaires pour rétablir la circulation des lignes A et D à cette station", indiquait la CTS dans son communiqué de presse samedi soir.



Ce dimanche, la compagnie fait état d'une interruption entre les arrêts Rotonde et Homme de Fer "pour une durée indéterminée". Des bus de remplacement sont proposés aux usagers.





"Les lignes C, G, H, 2 et 10 circulent à nouveau normalement", précisait enfin la CTS dimanche peu avant 6 heures du matin.