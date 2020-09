Ce que l'on sait de la femme qui dorlote notre confrère Cheikh Thiam

Le couple Thiam s'est finalement dit "oui" ce dimanche 13 septembre 2020 devant Dieu et le commun des mortels à Guédiawaye.



Dakarposte a appris de bonnes sources que la ravissante Ndèye Fatou Sylla (l'épouse du confrère Cheikh Thiam), étudiante en master comptabilité, est une cousine du reporter d'Enquête Quotidien.



Nos échotiers nous soufflent que dès que leurs regards se sont croisés, la désormais Mme Thiam n'a pu résister aux avances de Cheikh Thiam, qui l'a directement fait succomber.



Des proches s'accordent à dire que depuis leur rencontre, le couple ne s'est plus lâché.



Dakarposte leur souhaite heureux ménage et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane!