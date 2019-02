Ce que l'on sait du décès de Marianne Siva Diop et "Ndiol", ex reporters à Futurs Médias

Triste est la nouvelle du rappel à Dieu de Marianne Siva Diop et d'Elhaj Sam Mbaye plus connu sous le pseudo de Ndiol,tous les deux employés du groupe Futurs Médias.

Dakarposte a appris que Marianne Siva a juste eu un malaise ce mercredi matin avant de rendre l'âme. Elle sera d'ailleurs inhumée ce jeudi. Quant au photographe Ndiol, il nous revient qu'il était souffrant depuis quelques temps. Il a fini par tirer sa révérence et aux dernieres nouvelles, Elhaj Sam Mbaye sera porté en terre à Thiès.

Dakarposte présente ses condoléances à leurs familles explorées, au groupe Futurs Médias et à toute la presse Sénégalaise.