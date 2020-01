Ce que l'on sait du planning du chef de l'Etat en Allemagne

Dakarposte a appris que le Président Macky Sall a quitté Dakar ce dimanche 26 janvier 2020 aux environs de 10h pour prendre part, le lundi 27 janvier, en qualité d’invité d’honneur, à la réunion annuelle de l’Association allemande des Petites et Moyennes Entreprises (AA/PME).



L’AA/PME regroupe plus de 80 000 membres comptant parmi les entreprises familiales, artisanales, start-up et autres professions libérales les plus dynamiques de l’économie allemande.



Le Président Sall, qui sera accompagné à cette occasion par des représentants du secteur privé national, s’adressera à cet important rassemblement pour donner sa vision des échanges entre les deux pays, dans le contexte de l’initiative dite « Compact avec l’Afrique », pilotée par Madame la Chancelière Angela Merkel au sein du G20, et visant à encourager les échanges et l’investissement en Afrique.



Le Président Sall aura également un entretien bilatéral avec Madame la Chancelière Merkel.



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 27 janvier