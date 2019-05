Ce que l'on sait du séjour du ministre de l'Agriculture au JAPON

Le ministre de l'agriculture et de l'Équipement Rural Mr Moussa Baldé est présentement à la Conférence des Ministres de l'Agriculture du G20 de Niigata au Japon.

Grâce au leadership de son Président et des résultats remarquables dans le secteur agricole, le Sénégal a eu l'honneur d'être invité à prendre part à cette importante rencontre dont les enjeux et retombées de sa participation sont les suivantes

I- Enjeux

1- Développement des innovations technologiques et des ressources humaines.

2- Assurer une sécurité alimentaire en mettant l'accent sur la chaîne de valeur agricole

3- Développement d'une agriculture durable qui cadre avec les Objectifs du Développement Durable ( ODD).

II RÉSULTATS ATTENDUS

1- Des propositions concrètes sur les innovations technologiques et des ressources humaines sont faites.

2- Des mesures idouanes pour la promotion de la chaîne de valeur agricole sont préconisées

3- Des contributions sur le développement d'une agriculture durable susceptible de contribuer aux Objectifs du Développement Durable.